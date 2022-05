Return to Monkey Island wird kein Retro-Game, versichert Ron Gilbert

Viele hat es sicherlich gefreut, dass Ron Gilbert noch einmal zu Return to Monkey Island zurückkehrt. Dabei räumt man gleich mit Bedenken auf, dass man zu sehr am alten Stil oder einem Retro-Look festhält.

Wie Serienschöpfer Ron Gilbert versichert, wird Return to Monkey Island kein Retro-Game, sondern eine moderne Neuauflage mit einem frischen Artstyle. Die Serie habe stets Fortschritte aus technologischer Sicht gemacht, was nun viele Jahre später deutlich denn je sichtbar wird.

Gegenüber Grumpy Gamer sagte Gilbert hierzu:

„Monkey Island 1 und 2 waren keine Pixel-Art-Spiele. Es waren Spiele mit modernster Technik und Kunst … Wenn ich geblieben wäre und Monkey Island 3 gemacht hätte, hätte es nicht wie Monkey Island 2 ausgesehen.“

Ziel damals war es schon, dass der Artstyle provokativ und überraschend ausfällt, einen, den die Fans vielleicht nicht erwarten würden, aber der gut zu dem Spiel passt. Genauso soll es auch diesmal sein.

„Wir wollten kein Retro-Spiel machen … ich wollte Monkey Island weiter voranbringen, weil es interessant, unterhaltsam und aufregend ist. Das haben die Monkey-Island-Spiele schon immer gehabt. Ich wollte, dass der Artstyle in Return to Monkey Island provokativ und schockierend ist und nicht das, was alle erwartet würden. Return to Monkey Island ist vielleicht nicht der Artstyle, den man möchte oder erwartet, aber es ist der Artstyle, den ich wollte“, so Gilbert abschließend.

Insofern darf man sich nun überraschen lassen, was hier am Ende heraus kommt. Der Release von Return to Monkey Island ist noch für dieses Jahr geplant. der Titel entsteht derzeit unter der Beteiligung Designer und Artists, darunter Ron Gilbert und Dave Grossman (Design). Michael Land, Peter McConnel, und Clint Bajakian (Musik), sowie Dominic Armato (Starring).