Returnal: Erster Track und Interview mit Komponist Bobby Krlic veröffentlicht

Housemarque und Sony geben heute einen Ausblick auf den Soundtrack von Returnal, der hier von Komponist Bobby Krlic stammt. Dieser stellt den ersten Track zum kommenden PS5-Shooter vor.

Mit “The Crash” erhalten Fans damit einen ersten Vorgeschmack auf den Soundtrack, bevor das Spiel am 30. April erscheint. ”The Crash” ist der erste Titel des Soundtracks und trägt den passenden Namen für den Beginn des Spiels, denn direkt zum Spielstart sieht sich die Protagonistin Selene mit dem Absturz ihres Raumschiffes auf dem Planeten Atropos konfrontiert.

Der Soundtrack, der eine aufbrausende und unheilvolle Klanglandschaft malt, wird ebenfalls am 30. April als Teil der Digital Deluxe Edition und am 7. Mai auf Streaming-Plattformen veröffentlicht. Die Spielmusik wird jedoch nicht einfach nur repliziert, sondern eigens für das Album speziell abgemischt.

Bobby Krlic, Komponist des Soundtracks zu Returnal, kann in seiner bisherigen Karriere auf namhafte Projekte verweisen, wie beispielsweise den 2019 erschienenen Film “Midsommar”. Ein Interview mit ihm auf dem PlayStation-Blog bietet einen interessanten Einblick in seine Arbeit an Returnal.

Der Track “The Crash” ist ab sofort auf diversen Plattformen zu hören.