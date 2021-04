Returnal – Launch Trailer & Überlebenstipps

Zum anstehenden Release des Action-Blockbuster Returnal von Housemarque und Sony gibt es heute den Launch Trailer zu bestaunen, der auf das Spektakel auf PS5 einstimmt.

Gleichzeitig hat Housemarque ein paar Überlebenstipps zusammengestellt und erklärt noch einmal, worum es in Returnal eigentlich geht. So beschreibt man den Rogue-like Shooter als nach „dem Ruf der Leere„, in dessen die Protagonistin Selene steht. Diese erhält eine mysteriöse Nachricht von Atropos, ein Planet, der die sie magisch anzieht.

Allerdings stürzt ihr Schiff Helios kurz vor der Landung auf dem Alienplaneten ab und ihr findet euch in einem endlosen albtraumhaften Zyklus aus Tod und Wiedergeburt wieder. Ihre einzige Hoffnung besteht darin, den Zyklus zu durchbrechen, ehe er sie bricht.

Vor euch liegend nun endlose Rätseln, die ihr mithilfe des Timeloop und jedem neuen Zyklus lösen könnt. So verspricht man eine einzigartige Erfahrung, die sich mit jedem neuen Anlauf als äußerst lohnenswert erweist.

„Returnal ist eindeutig unser bisher mutigstes und ambitioniertestes Projekt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, unsere etablierte Reihe explosiver Kugelhölle-Actiontitel in die 3rd-Person zu befördern und erstmals mit einer einzigartigen Mischung aus Geschichte und Roguelike-Elementen zu versehen. Wir glauben, dass das Ergebnis ziemlich einzigartig geworden ist: Eine Erfahrung, die sowohl vertraut als auch neu ist, und hoffentlich sowohl unseren langjährigen Fans als auch neuen Spielern gefällt.“

Ein ausführliches Special zu Returnal samt Überlebenstipps, Einblick in die Waffen und vieles mehr gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Returnal erscheint offiziell an diesem Freitag.