Riders Republic startet morgen in die Saison 2: Showdown

Ebenfalls neu ist der Saisonfortschritt mit sieben wöchentlichen Spotlights, in denen Spieler exklusive Belohnungen freischalten und an Live-Aktivitäten und -Events teilnehmen können, wie dem Rabbids Takeover-Event, das ab dem 18. Mai verfügbar sein wird.

In Season 2 lassen sich zum Beispiel in neuen Massenstartrennen spezielle Outfits, Session-Markers und den brandneuen Manual-Modus entdecken, um so stilvoll wie möglich auf nur einem Rad zu rasen. Außerdem lässt sich nun eine spielinterne Freundesliste erstellen und mit dem neuen Clan-Feature seine eigene Community aufbauen.

Ubisoft startet an morgigen Dienstag ist die Season 2: Showdown in Riders Republic, dessen Details man vorab vorstellt. Diese umfasst eine neue Showdown-Arena, einen 6v6 Modus, neue Spielzeuge und mehr.

