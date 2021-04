RiMS Racing – Debüt Trailer & Release im August

Dei zweite Premiere von Nacon heute ist RiMS Racing, eine brandneue Bike-Simulation, die ebenfalls von KT Racing (WRC) entwickelt wird. Neben dem Debüt Trailer stellt man außerdem einen Release im August in Aussicht.

RiMS Racing ist die erste Bike-Simulation, die eine realistische Fahrherausforderung mit Technik und Mechanik kombiniert. Fahrt darin die leistungsstärksten Bikes der Welt und optimiert eure Leistung, indem man Teile auswechselt und Daten in Echtzeit analysiert.

Indem RiMS Racing die Mechanik zu einem zentralen Bestandteil des Spiels macht, bietet es ein einzigartiges Simulationserlebnis, das Ingenieur- und Fahrkenntnisse erfordert. Mit einem innovativen Mechanik-Management-System können Spieler jeden Teil ihres Bikes bis auf die kleinste Komponente optimieren. Mit über 500 offiziellen Ersatzteilen und mehr als 200 offiziellen Ausrüstungsgegenständen für den Fahrer setzt RiMS Racing so einen neuen Standard für Anpassungsoptionen.

Reales Verhalten und Auswirkungen

Wie bei einem echten Fahrer könnt ihr das Verhalten eures Bikes in Echtzeit analysieren, um euer Setup zu optimieren. Von der Bremsscheibentemperatur über den Reifendruck bis hin zum Federungsverhalten und zur Elektronik bildet die ultrarealistische und präzise Physik von RiMS Racing jede Gefahr des Rennens nach.

Euer Abenteuer beginnt ihr mit der Auswahl eines Bikes aus acht der leistungsstärksten europäischen und japanischen Modelle, die dank der engen Zusammenarbeit mit den Herstellern mit beispielloser Genauigkeit nachgebildet wurden. Das heutige Video zeigt dazu die MV Agusta F4 RC und ihre Präzisionsmechanik. Dieses Vierzylinder-Bike mit über 200 PS ist das Flaggschiff von MV Agusta und verfügt über einen Ohlins TTX 36-Stoßdämpfer, ein Brembo-Radialbremssystem und eine Verkleidung, die hauptsächlich aus Carbon besteht. Alle diese Komponenten werden in RiMS Racing bis ins kleinste Detail reproduziert.

Ein weiteres legendäres Bike ist die Ducati Panigale V4 R. Mit diesem Meisterwerk von Ducati, die sich durch Hochleistungsmotoren, innovatives Design und modernste Technologie auszeichnen, wurde jedes Detail speziell für den Rennsport: entworfen Aerodynamik, Fahrwerk, Leistung, sogar das faszinierende Geräusch seines Motors.

RiMS Racing erscheint am 19. August für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC and on Nintendo Switch.