RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe erscheint im November

„Rollercoaster Tycoon ist eine der liebenswertesten Videospiel-Franchises aller Zeiten. In den letzten zweieinhalb Jahrzehnten haben Millionen von Menschen einen RCT-Titel gespielt”, so Wade Rosen, Chairman und CEO von Atari. „Wir freuen uns sehr, den Fans diese aktualisierte Deluxe-Version von Rollercoaster Tycoon Adventures auf Konsole und PC zu präsentieren.”

Die Spieler entwerfen Parks, passen Fahrgeschäfte an, konfigurieren Attraktionen und pflegen wunderschöne Landschaften, was einfacher als jemals zuvor war. Drei Spielmodi fordern den Spieler dabei heraus, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und seine Managementfähigkeiten unter Beweis zu stellen: Der Adventure-Modus, der Szenario-Modus und der offene Sandbox-Modus.

