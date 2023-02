Rumbleverse wird nach nur 6 Monaten wieder eingestellt

„Es gibt immer noch Spaß, den wir zusammen haben können, bevor die Sonne in Grapital City untergeht. Die verbleibenden Wochen werden eine Gelegenheit sein, den Wettbewerbsgeist zu feiern, den die Spieler in dieses Spiel eingebracht haben. Es wird mehr Livestreams geben, um einige Spiele mit den Entwicklern zu spielen und sie den Vorhang zurückziehen zu lassen, um einige Momente hinter den Kulissen des kreativen Prozesses zu teilen, der diese Stadt aufgebaut hat.“

Alle Spieler, die Geld für Rumbleverse ausgegeben hat, bekommen dieses erstattet. Dies beinhaltet den Kauf eines Rumbleverse Battle Pass oder Brawlla Bills auf jeder Plattform, während die Einzelheiten in Kürze in einem FAQ geklärt werden.

„Dieses Projekt war eine Liebesarbeit, um eine neue Erfahrung in einem beliebten und hart umkämpften Genre für Spiele zu schaffen. Wenn ihr Teil dieser Reise wart, danken wir euch – egal, ob hr nach unserer Enthüllung in den ersten Spieltest gesprungen seid oder euch zum ersten Mal aus der Kanone geschossen habt.“

