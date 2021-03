RUST: Console Edition erscheint in diesem Frühjahr

Während aktuell noch die Closed Beta zur Console Edition von RUST läuft, kann Double Eleven inzwischen auch den Release des Survival-Titels für Frühjahr 2021 bestätigen.

Spieler begeben sich in RUST auf der Suche nach der ultimativen kompetitiven Survival-Erfahrung. Bis zu 100 Spieler online kämpfen darin ums nackte Überleben – ob allein oder mit anderen Überlebenden zusammen. Dazu wacht man auf einer mysteriösen postapokalyptischen Insel auf, die mit verfallenen Industriedenkmälern und forschenden Wissenschaftlern übersät ist. Es liegt dann an den Spieler herauszufinden, wie man in einer Welt, in der alles nach seinem Leben trachtet, erfolgreich sein kann.

Das Ziel ist überleben

Besiege Durst und Hunger, bekämpfe die Elemente, stelle Kleidung her und hüte dich vor feindseligen Bedrohungen wie anderen Spielern, Wissenschaftlern, Bären, Wölfen – und sogar Feuer, Ertrinken oder einer Strahlenvergiftung. Als Spiel ohne Regeln sagt RUST seinen Bewohnern nicht, was sie tun sollen. Es steht den Spielern vielmehr frei, trügerisch und aggressiv zu sein, was zu intensiven Kämpfen, Raubzügen und Plünderungen zwischen den Spielern führt.

Im Kampf ums Überleben und die Vorherrschaft können sich Spieler zusammentun und von winzigen Hütten im Wald bis hin zu riesigen Festungen alles bauen, um in Sicherheit zu sein. Gleiches gilt für eine Vielzahl von Waffen, Bomben und Fallen.

RUST ist nichts für schwache Nerven: Das Spiel verfügt über eine steile Lernkurve und eine riesige, mörderische Spielergemeinschaft. Die Spieler beginnen alleine – mit nichts als einem Stein und einer Fackel. Finde und erlerne Blaupausen, um neue und höherwertige Waffen, Rüstungen und Verteidigungen herzustellen, baue ein wachsendes Arsenal auf, um dir und deinen Freunden bessere Überlebenschancen einzuräumen.

RUST bringt eine wahre Flut an Herausforderungen mit sich, aber die Spieler können mit handwerklichen Waffen zurückschlagen, angefangen mit einem einfachen Stein in der Hand, über einen Speer oder Bogen, bis hin zu schwereren Waffen wie Sturmgewehren und Raketenwerfern.

Der aktuelle Trailer zeigt noch einmal auf, welche ikonische Bereiche des Spiels zum ersten Mal auf Konsole verfügbar sein werden.