Rust: Console Edition – Release im Mai, Details zu den Editionen

Aktuell läuft noch der Closed Beta zur Rust: Console Edition, dessen finaler Release jetzt für Mai bestätigt wurde. Ab sofort sind auch die Vorbestellungen möglich.

In Rust: Console Edition gibt es ein wesentliches Ziel: Überleben. Besiegt Durst und Hunger, bekämpft die Elemente, stellt Kleidung her und hütet euch vor feindseligen Bedrohungen wie anderen Spielern, Wissenschaftlern, Bären, Wölfen – und sogar Feuer, Ertrinken oder eine Strahlenvergiftung können euch das Leben kosten.

Als Spiel ohne Regeln sagt Rust euch nicht, was ihr tun sollt. Es steht euch vielmehr frei, trügerisch und aggressiv zu sein – dies führt zu intensiven Kämpfen, Raubzügen und Plünderungen zwischen Spielern. Aber es gibt potenziell noch mehr zu holen, wenn man ein Team an der Seite hat. Im Kampf ums Überleben und die Vorherrschaft könnt ihr euch von winzigen Kabinen im Wald bis hin zu riesigen Festungen vieles bauen, um in Sicherheit zu sein – und eine Vielzahl von Waffen, Bomben und Fallen herstellen.

Vorbestellung und Editionen

Die Rust: Console Edition erscheint in drei Versionen, darunter als Deluxe und Ultimate Edition. Diese enthalten unter anderem das Welcome Pack, einen früheren Zugriff auf das Spiel, Rust Coins oder das Elite Combat Skin Pack. Ein weiterer Bonus ist der Zugriff auf die Entwickler-Version von Rust, in der sich neue Features vor allen anderen ausprobieren lassen.

Die Rust Standard Edition und die Rust Day One Physical Edition (49,99 €) enthalten das Basisspiel mit einem Vorbesteller-Bonus, der ein Future Weapons and Tools Pack enthält. Überlebenskünstler, die sich eine physische Ausgabe von Rust sichern wollen, können diesen Bonus auch bei einer Vorbestellung der Day-One-Edition bei ausgewählten Händlern erhalten.

Die Rust Deluxe Edition (59,99 €) begrüßt Spieler und Spielerinnen mit einem treffend benannten Willkommenspaket (im Wert von 14,99 $), das das Basisspiel, drei Tage Early-Access-Zugang, Zugang zur geschlossenen Beta, Zugang zum Staging Branch und das Future Weapons and Tools Pack enthält.

Die Rust Ultimate Edition (79,99 €) bietet den eifrigsten Fans die Features der beiden vorherigen Editionen, enthält aber zusätzlich eine ultimative und verbesserte Version des Welcome Packs, 1100 Rust Coins (Wert 10 $) und ein Elite Combat Skin-Pack, damit man für Neulinge und Veteranen so bedrohlich wie möglich aussehen kann.

Die Rust: Console Edition ist ab 21. Mai 2021 für PS4 und Xbox One erhältlich.