Saints Row: A Song of Ice and Dust – Finale Erweiterung datiert

Plaion und Volition Games haben die dritte und finale Erweiterung Saints Row: A Song of Ice and Dust angekündigt, die jetzt im August erscheint. Santo Ileso wird damit um einen weiteren Bezirk ergänzt und bekommt viele neue Inhalte.

Nach The Heist and the Hazardous und Doc Ketchum’s Murder Circus kann man sich erneut auf neue Story-Missionen, Gegnern und Bossen freuen, sowie lässt sich der neue und offene Distrikt wieder bis in den letzten Winkel erkunden. Die Story von A Song of Ice and Dust beschreibt man wie folgt:

„Wenn ein verheerender Hinterhalt die Dustlanders dezimiert, liegt es an den erbitterten Rivalen Bossonius und Gwendolyn Firebird, ihre Kräfte zu bündeln und The DustFaire vor einem neuen Feind zu verteidigen.“

Damit endet vorerst auch der Neustart der Saints Row-Serie, von dem mehr denn je unklar ist, ob Plaion diese fortsetzen wird. Als kommerziellen Erfolg kann man den Reboot bisher nicht bezeichnen, was letztendlich über die weitere Fortsetzung entscheidet oder nicht.

Saints Row: A Song of Ice and Dust erscheint zunächst am 08. August und wird separat oder als Teil des Expansion Pass erhältlich sein.