Nächstes Battlefield wird die Serie „neu interpretieren“

„Ich denke, wir haben ein außergewöhnlich kreatives Führungsteam zusammengestellt. […] Wir entwickeln nicht nur ein Spiel. Wir bauen eine Plattform auf, Inhalte als Plattform, um Live-Dienste in den kommenden Jahrzehnten voranzutreiben. Während wir diesen Prozess weiter vorantreiben, werden wir mehr über die Zukunft von Battlefield erzählen, aber sie ist fest in der ersten Säule unserer Strategie verankert – der Entwicklung von Spielen und Erlebnissen, die riesige Online-Communitys auf allen Plattformen anziehen und unterhalten – über alle Geschäftsmodelle und Regionen hinweg. Außerdem glauben wir, dass Battlefield ein bedeutender Teil unserer Zukunft sein wird.„

Dazu arbeiten unterschiedliche Studios an der Battlefield-Marke, einschließlich DICE, Ridgeline Games und Ripple Effect Studios. DICE übernimmt demnach die Hauptentwicklung des neuen Battlefield, während die Kampagne bei Ridgeline Games entsteht. Das relativ neue Ripple Effect Studio ist derweil mit einer separaten Battlefield-Erfahrung beschäftigt, die möglicherweise in das Hauptspiel integriert wird.

Im Zuge des aktuellen Quartalsberichts ( via ) sagte CEO Andrew Wilson, dass mit Hochdruck am nächsten Battlefield-Spiel gearbeitet wird, das eine „Neuinterpretation von Battlefield als ein wirklich vernetztes Ökosystem“ sein wird. Näher erläutert wurde dieser Ansatz nicht, der möglicherweise in eine Richtung abzielt, den auch die Call of Duty-Spiele derzeit fahren – mehrere Erfahrungen aus einem Single-Hub heraus.

Nach dem mehr oder weniger erfolgreichem Battlefield 2042 hält Electronic Arts an der Serie fest und möchte noch einmal „neu“ anfangen. Dazu befindet sich ein neuer Ableger in Arbeit, der das Franchise „neu definieren“ wird.

