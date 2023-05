Neues Battlefield wird „bedeutsam“ für die Zukunft von EA

„Wir entwickeln nicht nur ein Spiel. Wir bauen eine Plattform auf, Inhalte als Plattform, um Live-Dienste in den kommenden Jahrzehnten voranzutreiben. Während wir diesen Prozess weiter vorantreiben, werden wir mehr über die Zukunft von Battlefield erzählen, aber sie ist fest in der ersten Säule unserer Strategie verankert – der Entwicklung von Spielen und Erlebnissen, die riesige Online-Communitys auf allen Plattformen anziehen und unterhalten – über alle Geschäftsmodelle und Regionen hinweg. Außerdem glauben wir, dass Battlefield ein bedeutender Teil unserer Zukunft sein wird.

„Ich denke, wir haben ein außergewöhnlich kreatives Führungsteam zusammengestellt, mit dem wir in dieser Woche ein Team-Meetung in Schweden haben. Ich habe heute Morgen mit einigen Führungskräften telefoniert und sie sind sehr optimistisch, wie es weitergeht. Ich denke, wir haben ein außerordentliches Vertrauen in dieses Team und außerordentliches Vertrauen in die Fortschritte, die sie im Hinblick auf die Zukunft des Franchise machen.“

What do you think?