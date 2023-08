EA möchte mehr Star Wars Jedi-Spiele, Survivor für PS4 bestätigt

Ob es einen dritten Teil von Star Wars Jedi geben wird, den sich auch Respawn selbst wünscht, steht offiziell noch gar nicht fest. Zunächst bringt man Star Wars Jedi Survivor auf die PS4 und Xbox One, allerdings steht die Entwicklung erst weit am Anfang.

„Ja, wir haben heute nichts zu verkünden, aber wir haben eine unglaubliche Partnerschaft mit Disney und Lucas. Wir hatten in dieser Partnerschaft unglaubliche Erfolge mit Star Wars Jedi und ganz besonders bei Star Wars: Galaxy of Heroes. Unsere Teams denken ständig darüber nach, welche neuen Erfahrungen wir möglicherweise schaffen können. Natürlich würde ich mit der Zeit gerne mehr von der Jedi-Reihe sehen. Es ist einfach ein außergewöhnliches Spiel, das eine außergewöhnliche Geschichte erzählt.“

What do you think?