Saints Row – Details zur Flow-Mechanik & mehr geleakt

Aus einem laufenden Playtest sind offenbar weitere Details zum Saints Row Reboot geleakt worden, einschließlich neuer Spielmechaniken, Anpassungsmöglichkeiten und dem Kampfsystem.

Eine der spannendsten Neuerungen dürfte hier die Flow-Mechanik sein, die mit dem Kampfsystem verknüpft ist. Wer hier konstant Feinde tötet, Fahrzeuge zerstört usw. und sich damit im Flow befindet, bekommt dafür entsprechende Points, die sich wiederum für neue Skills eintauschen lassen. Hier werden Beispiele genannt, wie dem Gegner eine Granate in die Hose zu stecken, diese mit einem Uppercut wegzuboxen oder sich in Rauchbomben aus dem Staub zu machen. Klingt zumindest nach jeder Menge Spaß.

Auch Perks werden erwähnt, von denen man wohl maximal fünf an der Zahl gleichzeitig ausrüsten kann. Diese Slots werden zum einen nach der ersten Mission freigeschaltet, sowie später durch In-Game Cash. Die Perks selbst findet man im ganzen Spiel oder durch das Abschließen von Missionen, Sidequests, Challenges usw,. die sich wiederum in Basic, Advanced und Ultimate unterscheiden sollen.

Ebenfalls erwähnt wird in dem Bericht eine Mechanik namens Execution, die euch Heilungspunkte für einen selbst und sein Fahrzeug bringen, wenn man Feinde tötet oder deren Auto zerstört. Es wird wohl eine Schnellreise-Funktion geben, die jederzeit über die Karte verfügbar ist, zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, wie kürzlich erst vorgestellt, darunter mit Inspirationen aus Red Faction oder Agents of Mayhem, unzählige Sammelobjekte, die man unter anderem in Mülleimern findet, usw.

Criminal Ventures

Auch die Criminal Ventures (Video unten) werden noch einmal angesprochen, welche die zahlreichen Aktivitäten in der Spielwelt abbilden, darunter das Abladen von Giftmüll, das Ausrauben von Banktresoren, das Zurückholen von Fahrzeugen, das Stehlen von Imbisswagen oder Versicherungsbetrug, um nur einige zu nennen. Etwas makaberer wird das Inszenieren von falschen Tatorten beschrieben, einschließlich dem Verstümmeln von Leichen dazu.

Zuletzt werden Barrierefreiheitsfunktionen erwähnt, die immer wichtiger für Entwickler werden. Kämpfe können demnach wohl auch in QTEs bestritten werden, es gibt optionale Befehlseingaben und solche Dinge.

All diese Infos sind jedoch alles andere als offiziell und müssen daher mit Vorsicht genossen werden. Saints Row erscheint offiziell am 23. August 2022.