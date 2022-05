Ghostwire Tokyo – Interesse an Fortsetzung, aber auch für PS5?

Das bislang noch PS5 exklusive Ghostwire Toyko von Tango Gameworks könnte eine Fortsetzung erhalten. Zumindest gibt es ein großes Interesse daran, wenn sich die Gelegenheit ergibt.

Das sagte Ghostwire: Tokyo Game Director Kenji Kimura gegenüber IGN Japan, wonach es schon einige Ideen für eine Fortsetzung gäbe, ebenso könnte man diese aber auch in einem DLC für das aktuelle Spiel umsetzen.

Entschieden sei in der Hinsicht aber noch gar nichts, so dass man abwarten muss, wie sich das Franchise überhaupt entwickelt. Derzeit liegen noch keine Verkaufszahlen für Ghostwire Toyko vor, von denen solchen Pläne nicht selten abhängen.

„Ich denke, wenn sich die Dinge ein wenig mehr beruhigen und wenn ich ein wenig mehr abgekühlt bin, werde ich Ideen für DLC und Fortsetzungen haben und sie machen wollen“, so Kimura. „Es ist noch nichts entschieden, also kann ich derzeit nichts weiter dazu sagen.“ IGN

Fortsetzung auch für PS5?

Während ein DLC sicherlich auch für PS5 in Frage käme, wäre eine Fortsetzung auf Sonys Konsole eher fraglich, da Tango Gameworks durch die Übernahme von Bethesda nun zu Microsoft gehört. Wie es sich hier zukünftig mit Exklusivtiteln gestaltet, sieht man bereits wunderbar an Starfield und The Elder Scolls VI. Beide Spiele werden nach aktuellen Plänen nicht für PlayStation erscheinen.

Bis dahin sollte man sich das Original keinesfalls auf PS5 entgehen lassen, das nicht nur ein echter Technik-Showcase auf PS5 ist, sondern auch mal etwas erfrischend Anderes in der Spielelandschaft. Zuletzt wurde hier auch der VRR-Support integriert, womit man alles aus der Hardware herausholt, was derzeit möglich ist.

Eindrücke aus Ghostwire Tokyo gibt es ergänzend auch noch einmal in unserem Review zum Spiel.