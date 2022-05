Ghostwire Tokyo ab sofort mit VRR-Support auf PS5

Kaum verfügbar, machen sich die ersten Entwickler an die Arbeit des VRR-Supports für ihre Spiele. So nun auch für Ghostwire Tokyo von Tango Gameworks, dass das neueste Feature ab sofort nativ unterstützt.

Zwar bot Ghostwire Tokyo auch so schon zahlreiche Performance- und Grafik-Modi, inkl. G-Sync etc., der VRR-Support auf PS5 ist nun aber das iTüpfelchen dazu. Aber auch inhaltlich hat sich noch etwas getan, womit man den Children’s Day in Japan feiert. Dazu liefert man ein neues kosmetisches Item für den Photo Mode.

„Der Children’s Day, der jährlich am 5. Mai in Japan stattfindet, ist einer von vier nationalen Feiertagen, die während der Goldenen Woche begangen werden, um die Gesundheit und das Glück von Kindern zu feiern – typischerweise durch Dekoration mit Drachen in Fischform und das Tragen von Papier-Samurai-Helmen! Jetzt können die Spieler an den Feierlichkeiten in Ghostwire: Tokyo teilnehmen.

Dazu sind folgende Emotes verfügbar:

Koinobori-Emote – Akito zeigt Koi-förmige Luftschlangen

„Sie wachsen so schnell auf“-Emote – Akito setzt stolz einen gefalteten „Kabuto“-Samurai-Helm aus Papier auf

Papier-Kabuto – Tragt den Origami-Samurai-Helm aus dem Emote

Patch Highlights

Weitere Highlights des Updates umfassen:

Performance-Verbesserungen: Dieses Update behebt einige Performance-Probleme für PS5 und PC.

Ruhe, Tengu: Es gab einige Lärmbeschwerden über den Tengu, also hat Ed einige geräuschunterdrückende Kopfhörer für Akito und KK entwickelt. (Die Tengu-Lautstärke kann jetzt angepasst werden.)

Kosmetik und Emotes zum Kindertag: Zwei neue Emotes und eine neue Kopfbedeckung, inspiriert von der Goldenen Woche.

VRR-Support für PlayStation 5

Schnelles Reisen ist nun früher im Spiel verfügbar

Eindrücke aus Ghostwire Tokyo selbst gibt es noch einmal in unserem Review zum Spiel.