Saints Row-Entwickler Volition Games überraschend aufgelöst

Das jüngste Werk Saints Row ist dafür noch einmal bei PlayStation Plus in diesem September vertreten und kann dementsprechend gewürdigt werden.

„Um unser Team zu unterstützen, arbeiten wir daran, Unterstützung bei der Arbeit zu leisten und unseren Volition-Familienmitgliedern den Übergang zu erleichtern. Wir danken unseren Spielern und Fans auf der ganzen Welt für all die Liebe und Unterstützung im Laufe der Jahre. Ihr werdet immer in unseren Herzen sein.“

„Im vergangenen Juni kündigte die Embracer Group ein Umstrukturierungsprogramm an, um Embracer zu stärken und seine Position als Marktführer in der Videospielbranche zu behaupten. Im Rahmen dieses Programms haben sie strategische und operative Ziele bewertet und die schwierige Entscheidung getroffen, Volition mit sofortiger Wirkung zu schließen.“

Nachdem Embracer in den letzten Jahren überraschend schnell gewachsen ist, löste der Verlust eines milliardenschweren Investments in diesem Jahr umfassende Umstrukturierungsmaßnahmen aus. Waren bisher nur kleinere Studios von der Schließung betroffen, trifft es mit Volition nun erstmals auch ein großes und bekanntes Entwicklerteam. Der Hintergrund dürfte vor allem der verfehlte Erfolg des Saints Row-Reboot sein, der die Erwartungen laut Deep Silver nicht erfüllen konnte.

What do you think?