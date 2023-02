Saints Row Reboot ist gefloppt, Embracer verschärft Greenlight-Politik

Die Embracer Group stellt in den in den nächsten Jahres mehr als 50 Projekte in Aussicht, darunter mehrere Triple-A Games, die pro Jahr erscheinen sollen. Ob sich daran etwas nach den Erfahrungen mit Saints Row ändert, ist derzeit offen.

„Wir haben den Fokus des Managements und unsere Bemühungen verstärkt, Investitionen und Effizienz in der gesamten Gruppe noch weiter zu optimieren. Der Einfachheit halber muss sich jedes Projekt seine Daseinsberechtigung verdienen, was bedeutet, dass wir unsere Bemühungen und Qualität an erste Stelle setzen, noch weiter verstärken und sicherstellen werden, dass wir einzigartige positive Spielerlebnisse schaffen.“

Das gab man im aktuellen Quartalsbericht bekannt, aus dem hervorgeht, dass die Performance von Saints Row ( unser Review ) deutlich unter den Erwartungen liegt. Was das für die Zukunft der Serie bedeutet, ist derzeit ungewiss, so schnell wird es aber wohl kein neues Spiel geben.

