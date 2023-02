Switchback VR bringt das Grauen der The Dark Pictures-Spiele zurück

Mit The Dark Pictures: Switchback VR liefert Supermassive Games einen knappen Monat nach dem Start von PSVR2 ein echtes Horror-Highlight – zumindest wenn man den Worten der Entwickler glaubt. Ursprünglich war die Achterbahn des Grauens als Launch-Titel geplant, vor Kurzem wurde das Spiel allerdings auf den 16. März verschoben. Switchback VR soll dabei die komplette Feature-Palette der neuen Plattform nutzen und euch so ein ganz neues Erlebnis bescheren. Weniger neu sind dafür die Gegner und Umgebungen. Die sind nämlich zumindest teilweise schon aus älteren Titeln bekannt.

Switchback VR ist ein Best-Off der The Dark Pictures-Spiele

Season 1 der The Dark Pictures Anthology führte Spieler an unterschiedliche Orte und konfrontierte sie mit immer neuen Horror-Gestalten. Viele davon werden in Switchback VR zurückkehren. Auf dem PlayStation Blog haben die Entwickler über den Titel gesprochen und versprechen ein immersives Horror-Erlebnis.

Grundsätzlich spielt sich Switchback VR ähnlich wie das 2016 erschienene Rush of Blood. Ihr seid also auf einer Art interaktiver Geisterbahn unterwegs und müsst euch in jedem Raum neuen Gefahren stellen. Gleichzeitig handelt es sich auch um einen Rail-Shooter, verteidigen müsst ihr euch also ebenfalls. Dabei werden viele Features von PSVR2 eingesetzt. Das haptische Feedback simuliert verschiedene Partikel wie Wasser oder Staub, durch 3D-Audio könnt ihr das Grauen von überall hören und Eye-Tracking dürfte für ganz neuen Horror sorgen.

Gegner reagieren so etwa darauf, wenn ihr blinzelt und greifen euch eben genau dann an. Manche Feinde sind auch unbeweglich und erwachen erst zum Leben, wenn ihr die Augen schließt. Wer versucht, einfach die Augen zuzumachen, wird außerdem über den Sound weiter gequält. Jeder Raum ist dabei unterschiedlich, viele sind aber offenbar von älteren Supermassive-Spielen inspiriert: