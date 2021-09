Saints Row – Reboot mit bislang umfassendstem Charakter & Car-Editor

Trotz heftigem Gegenwind der Fans halten Deep Silver und Volition am Reboot von Saints Row fest und versprechen dafür einige Upgrades, die sich besonders lohnen.

Dazu gehört unter anderem der bislang umfassendste Charakter-Editor in der Serie, den Volition in einer kleinen Q&A Session auf Twitter erwähnt. Dort konnten Spieler fragen an den Entwickler richten, darunter zur Anpassung der Charaktere, wobei man Stereotypen vermeiden wird.

Hierzu schreibt Volition:

„Wir haben den umfassendsten Charakter-Editor von allen Saints Row-Spielen. Erstellt damit, wen ihr wollt. […] Jeder kann dazu in einer Gang sein, wenn sie die richtigen Fähigkeiten haben, es müssen nicht unbedingt Stereotypen sein – unsere vorherigen Charaktere haben sich nicht so gekleidet, wie ihr es erwarten würdet. Diejenigen, die man am wenigsten vermutet, sind oft die gefährlichsten.“

Das betrifft unter anderem auch die Stimme von The Boss, von denen nicht weniger als acht zur Auswahl stehen – vier männliche und vier weibliche Stimmen.

Die Anpassungen erstrecken sich zudem auch auf eure Gang-Mitglieder, vorzugsweise in der Saints-Farbe violett, die nach wie vor eine große Rolle im Reboot spielt.

„Im Laufe des Spiels rekrutieren die Saints immer mehr „violette Shirts“, wie wir sie nennen – ich freue mich, bestätigen zu können, dass wir uns auch für diese Jungs auf einige Anpassungsoptionen freuen können.“

Auch Fahrzeuge inbegriffen

Und nicht nur die Charaktere stehen im Mittelpunkt der Anpassungen, das schließt natürlich auch Fahrzeuge ein, die ebenso umfangreich an eure Wünsche angepasst werden können.

„Die Fahrzeuganpassung ist in diesem Spiel enorm – wir haben mehr Möglichkeiten als je zuvor. Wenn ihr ein Fahrzeug individualisiert, habt ihr die Möglichkeit zu speichern und es wird dann sicher in eurer Garage aufbewahrt.“

Weitere Antworten aus dem Q&A gibt es auf Twitter nachzulesen, darunter zur Story, dem KoOp-Mode, dem Fortschritt, den Radiostationen und vieles mehr.

Saints Row erscheint 2022.