Sam & Max: This Time It’s Virtual erscheint nächste Woche

In der nächsten Woche stürzt sich das kultige Duo Sam & Max in sein nächstes Abenteuer, diesmal mit PlayStation VR in This Time It’s Virtual.

Zwar sind die beiden weltweit für ihre Ermittlungsarbeiten bekannt, aber sogar Multimedia-Slappers wie Sam und Max könnten auch mal eine helfende Hand gebrauchen. Dieses Mal nutzen sie die unverständliche Magie der virtuellen Realität, um den Spieler in ihre verrückte Welt für einen furiosen Tag voller verantwortungsvoller Monstertötungen und Hindernisparcours einzuladen, und natürlich um die Rettung der ganzen verdammten Welt.

An der Entwicklung beteiligt sich die ursprünglichem Schöpfer von Sam & Max – Steve Purcell, der sich um die Story, das Design und Artstyle gekümmert hat, während Peter Chan und Mike Stemmle ebenfalls beratend zur Seite standen. Beide haben bereits an den Spielern in den 90er Jahren mitgewirkt. Sam & Max selbst werden zudem von ihren langjährigen Synchronsprechern David Nowlin und Dave Boat vertont.

Entdeckt während dieses Abenteuers die schrecklichen und sozial relevanten Geheimnisse, die hinter, unter und in Cap’n Aquabears verrottendem Themenpark lauern. Stellt euch bösen Wissenschaftlern und dämonischen Eindringlingen und taucht so real wie es nur geht in diese Welt ein, dass ihr Sams Atem in eurem Nacken spüren könnt.

Sam & Max: This Time It’s Virtual erscheint am 23. Februar 2022.