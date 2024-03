Sand Land: Ein Blick auf das Gebiet Waldland

Jenseits der Dünen und der sengenden Wüstensonne liegt das Waldland. Auf den ersten Blick scheint es ein friedliches Land zu sein, aber es wird von einer grausamen Armee beherrscht, die Sand Land feindlich gesinnt ist. Angeführt wird die Armee von Muniel, der trotz seines kindlichen Aussehens Furcht einflößend wirkt und davon überzeugt ist, sein Land um jeden Preis retten zu müssen. Sein Plan ist es, einen Vorrat an Aquanium zu erbeuten, eine mächtige und gefährliche Ressource, auch wenn er dafür in den Kampf ziehen muss.

What do you think?