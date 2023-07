Sand Land – Neue Gameplay-Endrücke von der SDCC

Bandai Namco hat auf der San Diego Comic Con am vergangenen Wochenende neue Spielszenen aus Sand Land gezeigt, das später für PS5 und PS4 erscheint.

Sand Land transportiert die Spieler in eine Wüstenwelt, in der sowohl Menschen als auch Dämonen unter extremer Wasserknappheit leiden. Belzebub, der Prinz der Unterwelt, macht sich darin gemeinsam mit Sheriff Rao und dem Dämon Sheef auf die Suche nach einer sagenumwobenen Quelle, die in der Wüste versteckt ist.

Sand Land basiert auf dem Manga von Akira Toriyama, dem Autor von Dragon Ball und Dr. Slump. Der einbändige Manga erschien im Jahr 2000 in Weekly Shonen Jump und hat seit seiner Veröffentlichung weltweite Popularität erlangt.

Die Story orientiert sich auch weitestgehend am Manga, in der die Spieler auf Thief treffen, einen alten, weisen Dämon mit diebischen Fähigkeiten, der von Beelzebub und Rao begleitet wird. Als Beelzebub können die Spieler eine riesige Welt erkunden, sei es in verschiedenen Fahrzeugen oder zu Fuß. Die Spieler werden in den Weiten der Wüste sowohl auf Gefahren als auch auf hilfsbereite Charaktere treffen, während sie die vielen Geheimnisse von Sand Land entdecken.

Wann genau Sand Land erscheint, ist derzeit noch ungewisse. Der Titel wird aber schon auf der gamescom im August erlebbar sein.