Scars Above – Launch Trailer zum heutigen Release

Entwickler Mad Head Games veröffentlicht heute ihren Third-Person Actiontitel Scars Above, zu dem man den obligatorischen Launch-Trailer zeigt. Der Titel spielt in einer mysteriösen außerirdischen Welt und gilt als herausforderndes Abenteuer für die Spieler.

In Scars Above schlüpfen die Spieler in die Weltraumstiefel von Dr. Kate Ward, die entführt wird und sich auf einer surrealen und gefährlichen Welt verirrt. Ein kolossales und rätselhaftes außerirdisches Gebilde taucht in der Erdumlaufbahn auf und versetzt die ganze Welt in Erstaunen; die Menschheit nennt es „Das Metaeder“. Das Sentient Contact Assessment and Response-Team (SCAR) – bestehend aus Wissenschaftlern und Ingenieuren – wird entsandt, um den Vorfall zu untersuchen.

Kate selbst ist Astronautin und Wissenschaftlerin, keine Soldatin, aber sie weiß sich zu helfen und ist entschlossen, alles zu tun, um zu überleben. Spieler nutzen eine Kombination aus Fernwaffen, Gerätschaften, Verbrauchsgegenständen und Nahkampf, um effektive Taktiken zu entwickeln und so seine Gegner zu besiegen. In dem man verschiedene Elementarangriffe verbindet, trotzt man dem Schicksal und allen anderen unüberwindbaren Hindernissen.

Scars Above ist ab sofort erhältlch.