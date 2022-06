Scream-Star würde gerne ein Spiel des Slashers wie The Quarry sehen

In dieser Woche erscheint der potenzielle Horror-Hit The Quarry von Supermassive Games, in dem unter anderem der Scream-Star David Arquette eine Hauptrolle besetzt. Dieser hat offenbar gefallen daran gefunden und würde gerne ein ähnliches Spiel sehen, das sich dem beliebten Slasher-Franchise widmet.

Das sagte Arquette in einem Interview mit Comicbook, wonach sich Scream sehr gut für ein Videospiel eignen würden. Der Vorteil in Scream liegt insbesondere darin, dass man mit Ghostface bereits einen ikonischen Killer hat, dieser aber von verschiedenen Personen und aus verschiedenen Motiven heraus agiert. Jeder kann hier das Opfer sein, aber auch ein Verdächtiger, was man auf das Konzept von The Quarry sehr gut anwenden kann.

The Quarry als Basis

Mit Supermassive Games hätte man zudem einen Entwickler an der Hand, der das Horror-Genre sehr gut versteht und Scream erfolgreich umsetzen könnte. Mit The Quarry als Basis, wäre seiner Ansicht nach nicht einmal viel zusätzliche Arbeit notwendig.

„Absolut! Ich denke, sie könnten es auf wunderbare Weise ganz einfach schaffen“, so Arquette. „Sogar einige Sachen neu zu drehen. Es ist buchstäblich so, wenn sie einige Leute darin scannen, können sie verschiedene Versionen verschiedener Filme machen und sie könnten alle möglichen Sachen machen. Es wäre eine wundervolle Erfahrung. Ich würde das lieben! Ghostface ist bereits in dieser Welt, also ist es nicht so schwer.“

Ob es tatsächlich zu einer Videospiel-Umsetzung von Scream kommt, liegt vor allem aber an den Lizenzinhabern, die ebenso ein Interesse daran haben müssten. Bislang kann man Ghostface in einigen Crossovers erleben, darunter in Call of Duty oder Dead by Daylight.

David Arquette und The Quarry kann man hingegen ab diesem Freitag bestaunen, wenn das Spiel offiziell erscheint. Fans von Scream dürfen indes auf den sechsten Teil hoffen, der bereits in Produktion ist.