Silent Hill – Neuer Film könnte bereits 2023 erscheinen

Während man geduldig auf ein neues Spiel zu Silent Hill wartet, könnten die Pläne für einen weiteren Film viel fortgeschrittener sein. Schon 2023 könnte dieser über den Bildschirm laufen.

Zugegeben ein weiterer Film käme recht überraschend, nachdem der zweite Ableger in 2012 ein ziemlicher Reinfall wurde. Silent Hill Director Christophe Gans hat allerdings einige Ideen dazu und ein Script sei ebenfalls schon geschrieben, wie er gegenüber dem Magazin Jeuxvideo verrät.

Darin ist zu lesen:

„Das Drehbuch für einen neuen Silent Hill-Film, das völlig unabhängig von den beiden vorherigen Filmen ist und die Entwicklung von Silent Hill respektiert“, so Gans. „Meistens sind dies eigenständige Geschichten. Silent Hill ist ein bisschen wie Twilight Zone, die vierte Dimension, ein Ort, an dem alles und jedes passieren kann. Ich habe an einem neuen Silent Hill gearbeitet, das ein Silent Hill des Jahres 2023 ist, da der Film nächstes Jahr veröffentlicht werden würde, 2023, und kein Silent Hill, wie ich es mir 2006 vorgestellt hatte. Es ist ein Silent Hill für das heutige Publikum, während es der Saga äußersten Respekt entgegenbringt. Ich bin mir bewusst, dass Silent Hill ein sehr großartiges Videospiel-Franchise und ein Kunstwerk im edlen Sinne des Wortes ist.“

Unklar ist, wer hinter der Produktion des neuen Films steht. Populär sind derzeit ja Streaming-Produktionen von Netflix, Amazon oder HBO, wo sicherlich auch Silent Hill gut hineinpassen würde. Mit Resident Evil & Co. bekommt man hier schon jetzt der Zeit angepasste Adaptionen, denen Silent Hill laut Gans folgen würde.

„Klar ist, dass das Horrorkino von heute nicht mehr dem Horrorkino von 2006 gleicht. Nicht, dass das Horrorkino 2006 nicht gut war, aber jedes Genre macht eine Entwicklung durch. Ich versuche zu berücksichtigen, was ich in letzter Zeit gesehen habe, was origineller und überraschender in Bezug auf Horrorfilme ist, und zu sehen, ob in Silent Hill die Saat oder sogar der Ausdruck dafür vorhanden ist. Silent Hill war schon immer ein Spiel jenseits der Norm und seiner Zeit voraus.“