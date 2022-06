Dead by Daylight: Neues Kapitel Die Wurzeln des Grauens jetzt verfügbar

Behaviour Interactive schlägt das nächste Kapitel in Dead by Daylight auf, das wieder einen neuen Killer, eine neue Überlebende und mehr mit sich bringt.

In Die Wurzeln des Grauens können sich Spieler außerdem auf eine neue Karte freuen – ein landschaftliches Paradies in einer amerikanischen Stadt, die große Geheimnisse verbirgt. Das Hauptgebäude dieser Karte ist ein klassisches Familienhaus, ein gespenstisches Symbol des häuslichen Grauens vor einer kalten und grausamen Kulisse.

Die Dredsche, ein neuer Killer, ist die Manifestation eines kollektiven Albtraums. Solange sie sich im Schatten aufhält haben Spieler aufgrund ihres formlosen Körpers voller verdrehter Gliedmaßen es schwer, herauszufinden, womit sie es zu tun haben. Die Fähigkeit der Dredsche heißt Herrschaft der Dunkelheit. Sie setzt sich aus zwei unterschiedlichen Stufen zusammen: Dämmerung und Nachteinbruch.

Dämmerung ist ein neues Feature, welches es der Dredsche erlaubt, über die Karte zu teleportieren, um ihre Opfer zu überraschen, die sich nichtsahnend in Schränken verstecken. Nachteinbruch wiederum startet zu Beginn jeder Prüfung einen Countdown, der von allen gesehen werden kann und der es der Dredsche erlaubt, die Dunkelheit herbeizurufen: jedes Mal, wenn Die Dredsche Überlebende erwischt oder sich teleportiert, steigt die Leiste. Sobald Die Dredsche dann den Nachteinbruch beschwört, wird die Sicht der Überlebenden auf der Karte stark eingeschränkt, was dem Killer die Oberhand gibt.

„Ich liebe die markerschütternden Schrecken, die wir mit diesem Kapitel abliefern können,“ sagt Dave Richard, Creative Director von Dead by Daylight. „Die Dunkelheit, die sich über die Überlebenden legt, das Unwohlsein beim Anblick der Dredsche, und die Angst, die uns genau dann ergreift, wenn wir uns eigentlich sicher fühlen sollten, ist etwas, womit wir unbedingt arbeiten wollten. Wir freuen uns schon darauf, wenn die Fans dieses Kapitel erkunden können – und sich noch mehr damit beschäftigen, was Angst für sie eigentlich bedeutet.“

Kenner der Archive werden sich an Haddie Kaur erinnern, die nun den Nebel betritt, um ihren gebührenden Platz als Überlebende einzunehmen. Haddies Faszination mit Monstern hat bereits in jungen Jahren begonnen, Angst ist ihr also kein Fremdwort. Sie verfügt über die einzigartige Fähigkeit, Ansammlungen an Bösem, welche Risse zwischen dem Reich des Entitus und unserer Welt verursachen, zu sehen. Durch ihre vergangenen Kämpfe ist sie eine der wenigen Überlebenden, die den Killern tatsächlich gewachsen ist.

„Haddie ist ein sehr starker Charakter mit einer wirklich spannenden Geschichte,“ erklärt Dave Richard. „Was ich so an ihr liebe ist die Dualität ihres Charakters – sie ist Québécoise und Indisch, und obwohl sie aus unserer Welt stammt, steht sie seit jeher mit einem Bein in der anderen. Das führt zu einem Spielerlebnis, bei dem man sich wirklich stark fühlt.“

Um den Release dieses Kapitels zu feiern, wird als Teil der Boshafte Gliederpuppe-Sammlung ein sehr seltenes Outfit für Die Dredsche veröffentlicht. Das Outfit Verdrehtes Spielzeug verpasst dem körperlosen Killer puppenartige Schädel.



So wie die Temperaturen wärmer und die Luft schwerer werden, werden auch die Outfits kürzer. Keiner kann der unerbittlichen Hitze der Hafenmassaker-Collection entkommen. Mit enthalten im Kapitel sind zu Release somit auch drei neue sehr seltene Outfits: Überschneidungstaucher für Haddie Kaur, Sonnenlicht-Séance für Mikaela Reid und das Yacht-Outfit für Felix Richter.



Außerdem erscheint am 14. Juni die Kokonsammlung, eine monströse Mutation, die die Insekten im Inneren offenbart: der Dämmerlichtschwarm für den Todesboten, das Eigene Verseuchung-Outfit für den Doktor und das Nachtschmetterling-Outfit für Nea Karlsson.



Zu guter Letzt ist die Sommerurlaub–Sammlung gerade rechtzeitig verfügbar um „Wir sehen uns im Camp!“ zu rufen und bietet zwei neue Outfits für Dwight Fairfield und Kate Denson. Die Collection erscheint am 04. Juli.