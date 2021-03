Secret Neighbor – Release auf PS4 bestätigt

TinyBuild bringt ihren Multiplayer-Hit Secret Neighbor auf die PlayStation 4, der bereits im April erscheinen wird.

Secret Neighbor ist ein Spin-Off der Hello Neighbor-Games, bei dem eine Gruppe von Kindern versucht, ihren Freund aus dem Keller des unheimlichen Nachbarn zu retten. Das Problem ist nur, eines der Kinder ist in Wirklichkeit der verkleidete Nachbar und hat die Aufgabe, das Vertrauen der anderen Spieler zu gewinnen und sie zu verraten. Erreichen sie den Keller, haben die Kinder gewonnen.

Kids vs Neighbor

Die Aufgabenteilung ist dabei klar: In der Rolle eines Kindes müsst ihr Schlüssel sammeln, euren Freund vor dem Nachbarn retten und viel auf kooperatives Gameplay setzen, um erfolgreich zu sein. Wenn man das Glück hat, in die Rolle des Nachbarn zu schlüpfen, ist das Haus eurer Territorium. Nutzt dies, um die Eindringlinge zu trennen, zu erschrecken und zu verwirren.

Setzt eure Werkzeuge ein, um euch Vorteile gegenüber dem Team der Kinder zu verschaffen, gewinnt das Vertrauen eurer Gegner und greift im richtigen Moment an. Was zählt, ist den Keller zu verteidigen und die anderen Kinder in die Schlucht zu schlagen.

Secret Neighbor erscheint am 29. April für PlayStation 4.