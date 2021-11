Serial Cleaners – Stealth-Action Titel erschein 2022

Nach seinem Debüt bei der Future Games Show gab 505 Games heute die Veröffentlichung von Serial Cleaners im nächsten Jahr für Konsolen und den PC bekannt.

Serial Cleaners wird derzeit von Draw Distance entwickelt und sieht sich als Stealth-Action-Game, in dem die Spieler abwechselnd in die Rolle von vier exzentrischen Mafia-Tatortreinigern schlüpfen, welche die blutigsten Jobs übernehmen, die die unbekümmerten 90er Jahre zu bieten hatten. Wer eine andere Erinnerung an die Neunziger hat, weiß, dass ihre schmutzige Arbeit der Grund dafür ist.

20 Jahre sind seit damals im Jahr 1990 vergangene. In Anlehnung daran, können Spieler eine gesunde Dosis Nostalgie erwarten, die durch Grafik im Basquiat-Stil, die von der Ära inspirierte Musik von Joshua Eustis von Telefon Tel Aviv und eine ironische Geschichte vermittelt wird.

„Wir könnten nicht gespannter sein, unsere Kräfte mit unserem neuen Partner zu bündeln. 505 Games ist ein Publisher mit einem umfangreichen Portfolio an erstklassigen Titeln. Dass Serial Cleaners in diese Liste aufgenommen wurde, erfüllt uns mit Stolz. Wir freuen uns auf eine großartige Kampagne und darauf, unsere 90er-Jahre-Schleich-Action-Krimigeschichte gemeinsam auf den globalen Markt zu bringen“, so Michał Mielcarek, CEO von Draw Distance.

In Serial Cleaners wird jede Karte von einem der vier Tatortreiniger angegangen und mit unterschiedlichen Fähigkeiten bewältigt. Latisha Thomas ist eine Einzelgängerin, die versucht, sich um die Menschen zu kümmern, die ihr nahestehen – oft wider besseres Wissen. Sie bleibt unbeirrt, selbst nachdem sie von ihren Freunden im Stich gelassen wurde. Ihre Entschlossenheit blieb Bob nicht unbemerkt, der sie gleich unter seine Fittiche nahm.

Im Gegensatz zu Bob zieht sie es vor, abzuhauen, anstatt sich zu verstecken. Sie nutzt die Umgebung zu ihrem Vorteil, indem sie springt, klettert und Hindernisse verschiebt. Bei der Arbeit hört sie gerne A Tribe Called Quest, De la Soul und Souls of Mischief.

„Wenn wir ein Spiel evaluieren, läuft unser Prozess meistens auf einige Kernpunkte hinaus, und das sind fast immer die folgenden: Macht das Spiel Spaß? Und: Sind die kreativen Leute dahinter talentiert? Im Fall von Serial Cleaners und Draw Distance war die Antwort auf diese beiden Fragen ein klares „JA“. Wir freuen uns sehr, dieses Spiel zu veröffentlichen und mit Michal und seinem Team zusammenzuarbeiten”, so Neil Ralley, President von 505 Games.

Im neuesten Trailer sind Latis Stärken gefragt – auf der dortigen hochgradig vertikalen Karte kann sie ihre Agilität voll zur Geltung bringen.

Serial Cleaners erscheint 2022.