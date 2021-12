Shadow Man Remastered erscheint im Januar

Knapp den diesjährigen Release verfehlt, erscheint Shadow Man Remastered nun im Januar, wie aktuelle Hinweise ergeben.

Dieses Datum listet der Nintendo eShop, weshalb man wohl mit einer baldigen Ankündigung rechnen kann. Da Shadow Man Remastered eigentlich in diesem Jahr erscheinen sollte, dürfte der Termin hinkommen.

In Shadow Man reisen die Spieler abwechselnd durch Liveside, das Land der Lebenden als sterblicher Mann, und erkundet Deadside, den Ort, an dem verlorene Seelen eine Ewigkeit in Qualen verbringen, als Voodoo-Krieger Shadow Man.

Erlebt so noch einmal eine Fahrt in die unerforschten Gebiete der menschlichen Psyche, während ihr versuchen müsst, eine plündernde Bande von Bösewichten davon abzuhalten, unaussprechliche Schrecken auf die Welt auszulösen, so wie wir sie kennen. Shadow Man ist dabei der tapfere und mächtige Held, der die Menschheit vor den finsteren Dämonen schützt, die in der Sackgasse lauern und in unsere Welt eindringen.

Auf der technischen Seite verspricht das Remaster 4K-Auflösung, HDR Support, überarbeitete Texturen und angepasste Gameplay-Mechaniken. Ebenso wurde der Soundtrack und die SFX überarbeitet, es gibt neue Beleuchungseffekte, die KI hat dazugelernt und die Physik wurde angepasst.

Shadow Man Remastered erscheint am 17. Januar 2022.