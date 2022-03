Entwickler Flying Wild Hog kündigt den ersten Patch zu Shadow Warrior 3 an, der in Kürz auf allen Plattformen verfügbar sein wird.

So habe man den kürzlichen Release intensiv überwacht und das Feedback der Spieler beobachtet, auf dem man nun das Update entwickelt. Nähere Details dazu nennt man jedoch noch keine.

In einem kurzen Statement erklärt man lediglich:

„Wir haben euch beim Spielen unseres Spiels zugesehen und uns Notizen von eurem Feedback gemacht, das ihr so gerne in unseren sozialen Netzwerken gebt. Wir arbeiten an einem Patch, der die Probleme behebt, die gemeldet wurden, und er wird bald auf allen Plattformen verfügbar sein.“