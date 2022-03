Gerücht: Sony sichert sich Rechte an beliebter Konami-Mark, Silent Hill?

Die Meldungen über die Rückkehr diverser Marken von Konami wollen auch nach Monaten nicht verstummen. Immer wieder wird dabei Sony ins Gespräch gebracht, die möglicherweise großes Interesse daran haben.

Nun wärmt man diese Gerüchte zum wiederholten Male auf und behauptet, dass Sony sich die Rechte an einer äußerst beliebten IP von Konami gesichert hat. Spekulationen zufolge steht entweder Silent Hill oder Metal Gear Solid dahinter.

So jedenfalls die Behauptung eines Insiders, der schon mehrfach auf einen Deal dieser Art hingewiesen hat. Hierzu ergänzt er heute:

„PlayStation hat heimlich die Rechte an einer sehr beliebten Konami-IP erworben. Es wird gemunkelt, dass es sich um das Spiel handelt, auf das ich mich in meinem früheren Leak bezog.“

Silent Hill oder Metal Gear Solid?

Zieht man die früheren Meldungen heran, sollen sich angeblich Remakes zu Silent Hill oder Metal Gear Solid in Arbeit befinden, die mithilfe von Sony entstehen und nicht alleinig bei Konami. Hieran könnte unter anderem Bluepoint Games arbeiten, die sich bei Remakes mehrfach bewiesen haben, auch wenn diese zuletzt bekundeten, gerne eine eigene IP entwickeln zu wollen.

Weiterhin im Raum steht auch noch immer das Projekt von Blue Box Games Studios, von dem man immer noch nicht so recht weiß, was es nun wirklich ist. Hier wurde vor allem ein neues Silent Hill vermutet, auch wenn Blue Box Games das immer abstreitet. Das nächste Update zu diesem Projekt soll jetzt im Frühjahr folgen, auch wenn niemand so recht daran glaube mag, nachdem die bisherige Ankündigung und das gesamte Marketing ein ziemliches Debakel darstellen.

Bis sich Sony oder Konami hierzu einmal äußern, muss man das Ganze natürlich als das verbuchen, was es ist, ein Gerücht.