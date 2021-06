Share Play ab sofort auch zwischen PS5 & PS4 möglich

Mit der PlayStation 4 und Share Play wurde damals ein interessantes Feature eingeführt, mit dem man seine Spiele für einen gewissen Zeitraum mit Freunden teilen konnte. Das funktioniert inzwischen auch zwischen der PS5 und PlayStation 4.

Share Play ermöglicht es somit, seine Spiele mit Freunden zu teilen, auch wenn man nicht im gleichen Zimmer sitzt. Diese können bis zu 60 Minuten pro Sitzung den eigenen Bildschirm teilen, etwa um ein Spiel nur mal auszuprobieren oder wenn man an einer Stelle nicht weiter kommt und Hilfe braucht. Ganz ohne zusätzliche Kosten (PS Plus vorausgesetzt) lassen sich Titel so ausprobieren und mittels Share Play die Steuerung an den anderen Spieler übertragen.

Share Play kann obendrein dazu genutzt werden, um über das Internet eine lokale Multiplayer-Sitzung zu spielen, auch wenn das Spiel keine Unterstützung für Online-Multiplayer bietet. Die Spieler müssen dazu auch kein eigenes Exemplar des Spiels besitzen, um Share Play verwenden zu können.

Um Share Play optimal zu nutzen, benötigt jedoch jeder Teilnehmer eine Highspeed-Internetverbindung, da diese sich gegebenenfalls auf die Internetverbindung des anderen auswirkt. Sony empfiehlt hier als Richtwert eine Geschwindigkeit von mindestens 2 Mbit/s.

So funktioniert Share Play

Share Play starten:

Wähle Share Play > Starten auf dem Party-Bildschirm aus. Soabld ein Besucher Share Play beitritt, wird der Bildschirm der eigenen Konsole für den Besucher freigegeben.

> auf dem Party-Bildschirm aus. Soabld ein Besucher Share Play beitritt, wird der Bildschirm der eigenen Konsole für den Besucher freigegeben. Um Share Play als Besucher beizutreten, wähle Share Play > Share Play beitreten auf dem Party-Bildschirm aus.

Controller übergeben:

Wähle Share Play > Controller an Besucher übergeben auf dem Party-Bildschirm aus.

> auf dem Party-Bildschirm aus. Um den Controller zurückzunehmen, wähle Share Play > Controller zurücknehmen auf dem Party-Bildschirm aus.

> auf dem Party-Bildschirm aus. Wähle Share Play > Controller an Besucher übergeben auf dem Party-Bildschirm aus.

Multiplayer-Sitzung starten: