Sherlock Holmes: The Awakened Release näher eingegrenzt & Kickstarter-Finale

„Die Spieleentwicklung hat unter normalen Umständen aufgrund der Natur des Designs und der Iteration immer mit vielen Unbekannten zu tun. Aber in unserem Fall haben wir den Großteil des Inhalts, der neuen Features und der Storyline bereits vorgezeichnet und festgeschrieben. Wir haben einen klaren Fahrplan dafür, was im Spiel von Anfang bis Ende passiert.“

„Dank unserer Backpacker konnten wir all die zusätzlichen Feature-Ideen finanzieren, die unser Team für das Spiel im Sinne hatte. Ideen, die wir in Kenntnis unserer verfügbaren Ressourcen, Fähigkeiten und angesichts unserer aktuellen Situation hatten. Eine Situation, die sich fast täglich ändert. Wir haben einen Plan für alles, was in das Spiel einfließen wird, also wird jetzt jede zusätzliche Unterstützung, die ihr uns gebt, dem Team zugewiesen, um unsere Sicherheit zu stärken und die Zukunft unseres Studios weiter zu sichern.“

Läuft alles nach Plan, erscheint Sherlock Holmes: The Awakened im Februar 2023. Gleichzeitig betont Frogwares, dass man nach wie vor von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges betroffen ist, weshalb man den angepeilten Release-Termin vielleicht noch mit Vorsicht genießen muss. Dass die Community bei der Finanzierung aber so engagiert ist, sei eine große Hilfe, um das Remake zu dem zu machen, was sich die Fans davon erhoffen.

Frogwares hat den Release-Zeitraum ihres Remake zu Sherlock Holmes: The Awakened näher eingegrenzt, das 2023 erscheint. Damit geht auch die Kickstarter-Kampagne in die finale Phase über, die eigentliche Ziel schon weit übertroffen hat.

