Silent Hill: Ascension – Entscheidungs-System erinnert an Until Dawn

Sobald eine Season durchgelaufen ist, wird es im Stil von The Dark Pictures eine Was wäre wenn-Mini-Season geben, wo die Entscheidungen noch einmal freigeschaltet werden und erneut getroffen werden können

„Wenn man also ein begeisterter Fan ist, der alles sehen möchte, ist es am vernünftigsten, sich einmal am Tag einzuloggen, um die verfügbaren Entscheidungen zu überprüfen und nachzuholen, die man verpasst hat.“

Laut Jacon Navok , CEO of Genvid Entertainment, verfolgt man hier den Weg, den bereits interaktive Spiele wie Until Dawn oder die The Dark Pictures-Serie gegangen ist, nur mit viel mehr Zuschauern, die live agieren.

Konami und Genvid Entertainment starten in diesem Jahr mit Silent Hill: Ascension eine interaktive Streaming-Erfahrung, in der der Spieler direkten Einfluss auf die Handlung nimmt. Wie das funktioniert, hat man jetzt etwas erklärt.

