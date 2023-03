Silent Hill – Konami weiß, was sie tun

„Die Leute, die derzeit für Konami Gaming verantwortlich sind, kann ich ihnen natürlich nicht in allen Details erzählen, aber ich glaube, dass sie verstehen, wie Gaming funktioniert“, so Babieno. „Sie kamen von Unternehmen, die an vielen großartigen Projekten gearbeitet haben, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie großartige Entscheidungen treffen, indem sie Partner auswählen, indem sie Projekte auswählen … Und ich verstehe, dass die Leute ein bisschen wütend auf Konami sind, wegen der Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, daher möchte ich sagen, gib ihnen die Zeit, denn sie wissen, was sie tun.“

Einer der Entwickler ist Bloober Team (Blair Witch), die zunächst das Silent Hill 2 Remake entwickeln und danach für weitere Projekte offen sind. Diese verteidigen Konami in ihrer Strategie und versichern, dass sie noch immer wissen, was sie tun.

