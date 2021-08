Skater XL – Free Skate Multiplayer & mehr jetzt online

Die Easy Day Studios haben ein umfassendes Multiplayer-Update für Skater XL veröffentlicht, mit dem ein von den Fans gewünschter Spielmodus integriert wird.

Der Free Skate Multiplayer erlaubt es bis zu 10 Spielern an einer gemeinsamen Skate Session teilzunehmen. Dazu können zufällig öffentliche Räume oder private Spaces via Passcode erstellt werden. Zusätzlich zu diesem Erlebnis kann die gleiche Replay-Editor-Funktionalität wie im Singleplayer im neuen Online-Modus verwendet werden, wodurch Spieler die Möglichkeit haben, Gruppen-Partys, individuelle Tricks und unvergessliche In-Game-Events zu speichern und zu bearbeiten.

Patch Highlights:

Skatet mit bis zu 10 Personen online – Tretet einem zufälligen Space bei oder gründet einen eigenen, um eure Freunde mit einem Passcode einzuladen.

Replays – Spielt in einer Group Party mit derselben Replay-Editor-Funktion wie im Einzelspielermodus, speichert und teilt diese.

Performance-Upgrade

Das Update umfasst auch die monatelange Arbeit an Performance-Verbesserungen auf Konsolen mit erhöhter Framerate und einem deutlich flüssigeren Spielgefühl, insbesondere auf der Basis PS4. Egal, ob es darum geht, eine komplexe Tricklinie in DTLA offline zu meistern oder online mit einem Sqaud von der Big Ramp zu fliegen, das Gameplay und die Steuerung von Skater XL fühlen sich damit besser denn je an.

Abschließend enthält dieses Update neue Schuhe von New Balance und éS Footwear sowie neue Wear Dickies mit noch mehr Ausrüstung und Accessoires, die erst noch folgen.

Das Update ist ab sofort und kostenlos auf PS4, Xbox One und PC verfügbar.