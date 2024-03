Sker Ritual: Release-Termin steht endlich fest

Als Spieler kann sich nur mit Waffen und Munition verteidigen, die an verschiedenen Stellen auf den Karten am Stand des lachenden Polizisten zu finden sind. Ziel ist es, ein höheres Basislevel zu erreichen und die Waffenränge mit einzigartigen Upgrades wie dem SUPER CHARGER für Bonus-Buffs oder sichtbaren Steam-Punk-inspirierten Upgrades zu erreichen.

Die Quiet Ones sind zurück, heißt es zum rundenbasierten Survival-Ego-Shooter und Spin-offdes Horrorspiels Maid of Sker. Die Spieler stellen sich darin Horden neuer und bekannter Feinde, sowie übermächtigen Elitesoldaten mit einzigartigen übernatürlichen Kräften, aufrüstbaren Steampunk-Waffen, austauschbaren gruseligen Masken und mysteriösen Story-Zielen.

