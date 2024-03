Wird GTA VI zum Retter der Industrie? Das meinen Analysten

Wann Rockstar Games das nächste Mal über GTA VI sprechen wird, ist offen. Im Laufe des Jahres wird ein weiterer Trailer erwartet, wobei sich Rockstar Games selten an großen Events wie dem Summer Game Fest oder den The Game Awards beteiligt.

„Das wird ein hartes Jahr, aber wenn sie auf das Jahr 2025 blicken, wenn die Zinssätze sinken und das Geld etwas lockerer an Entwickler und Publisher fließt, dürfte der Entwicklungszyklus wieder an Fahrt gewinnen. Insbesondere bei GTA VI werden wir erneut auf großes Interesse stoßen. Wahrscheinlich gab es in der Branche noch nie eine wichtigere Veröffentlichung.“

Damit rechnet der Branchenanalyst Mat Piscatella von Circana, der in GTA VI ein Produkt und Spiel sieht, das nicht wichtiger sein könnte, insbesondere in Zeiten wie diesen. Gegenüber GamesIndustry sagte Piscatella:

What do you think?