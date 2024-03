Minus 10%: Analysten sehen schwieriges Gaming-Jahr 2024 voraus

So viel Unsicherheiten, wie in diesem Jahr, gab es laut Piscatella noch nie, was sich deutlich in den Prognosen zeigen würde. Was derzeit fehlt, sind große Spiele-Ankündigungen, während weitere Flops wie Suicice Squad vermieden werden müssen.

„Helldivers 2 und Palworld haben zu Beginn des Jahres viel Arbeit geleistet, aber letztes Jahr hatten wir es mit Hogwarts Legacy zu tun, das ein riesengroßer Erfolg war. Also brauchen wir ein weiteres Spiel zusätzlich zu Helldivers und Palworld, um zu versuchen, mit dem mitzuhalten, was Hogwarts letztes Jahr geschafft hat, und dies auch noch ein Jahr später schafft.“

Piscatella erwähnt, dass Nintendo ihre neue Switch-Konsole erst 2025 auf den Markt bringen wird. Sony hat wahrscheinlich die PS5 Pro in der Pipeline, spricht jedoch nicht darüber. Was bislang ebenfalls fehlt, ist ein Blockbuster wie Hogwarts Legacy im vergangenen Jahr.

Sony selbst sagte einmal, dass das dritte Jahr das sei, wo sich Entwickler mit der neuen Hardware warm gelaufen haben und man Spiele sehen wird, welche diese erstmals vollständig ausreizen. Die Realität bei Sony sieht jedoch ganz anders aus, die selbst in absehbarer Zeit keine neuen Spiele veröffentlichen werden und bereits von einem rückläufigen Trend bei den Absatzzahlen ausgehen. An der Spiele-Front sind zudem weniger die ganz großen oder neuen Titel zu sehen, als vielmehr ständige Fortsetzungen, Remakes und Remaster. Die PS5-Generation gilt daher bereits als eine der schwächsten Generationen überhaupt.

