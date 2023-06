Skull and Bones – Hier lässt sich das Piratenabenteuer erstmals spielen

Ubisoft scheint optimistisch zu sein, dass man Skull and Bones wie geplant in diesem Geschäftsjahr veröffentlichen kann. Demnächst können Spieler selbst anhand einer Closed Beta einen Blick darauf werfen.

Diese findet vom 25. bis 28. August statt, also parallel zur gamescom, wo das Piratenabenteuer vermutlich ebenfalls vertreten sein wird. Sofern der Beta Test und das Feedback der Spieler dazu keine totale Katastrophe werden, dürfte Skull and Bones kurz darauf in See stechen.

„Ermittlungen in Skull & Bones sind eine Möglichkeit, die Geschichte in mehreren Schritten zu erzählen“, sagt Narrative Director Joel Janisse. „Der Spieler folgt einer Spur, die er für interessant hält, und erhält wahrscheinlich eine Spur zu einer Art Schatz … aber es erzählt auch eine Geschichte über unsere Fraktionen und unsere Welt.“ Ubisoft

Leicht wird es nicht

Nach dem ganzen Hin und Her, das Skull and Bones inzwischen hinter sich hat, wird es das Action-Adventure nicht gerade leicht haben. Spieler stehen dem Spiel äußerst skeptisch gegenüber, die sich auch von der letzten Gameplay-Präsentation nicht wirklich überzeugen ließen.

Einzig bei Ubisoft selbst hat man den Optimismus, dass aus Skull and Bones noch was werden kann, das man auch langfristig unterstützen möchte. Einen Misserfolg kann sich Ubisoft nach all der Zeit wohl kaum erlauben, so dass man momentan nur hoffen kann, dass es genau das nicht wird.

Beim Ubisoft Showcase zeigte man heute noch ein Musikvideo, das von Home Free stammt.