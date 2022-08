Skull and Bones – Ship’s Log #1 widmet sich dem Kampf, Waffen und mehr

Skull and Bones erscheint offiziell am 08. November 2022.

Mehr zu Skull and Bones wird es schon in der kommenden Woche auf der gamescom geben, wo Ubisoft mit einer riesigen Präsentation vor sein wird. Skull and Bones wird in Köln in einem 300 Quadratmeter großen Kino präsentiert, welches mit modernster Soundtechnik ausgestattet ist und über 200 Besucher gleichzeitig aufnehmen kann.

Ubisoft hat das erste Ship’s Log zu Skull and Bones veröffentlicht, in denen man sich verschiedenen Aspekten widmet. Los geht es mit den Waffen, dem Combat, Taktiken und dem Multiplayer.

What do you think?