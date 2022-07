Ubisoft mit Skull and Bones & Community-Area auf der gamescom

Außerdem werden im Rahmen von dem Ubisoft Entrepreneurs Lab Programm, Ubisofts globaler Initiative zur Unterstützung von Indie-Entwicklern, die Spiele der Gewinner der letzten zwei Jahre in der diesjährigen Indie Arena Booth ausgestellt. Dabei handelt es sich um die beiden Indie-Spiele Unsteakables von Anteater Games aus Berlin (Gewinner Indie Camp 2022) und Passing By von Studio Windsocke von der Universität Bayreuth (Gewinner Ubisoft Newcomer Award 2021).

„Es ist eine große Freude für die Ubisoft-Teams, wieder auf der gamescom zu sein und gemeinsam mit der Gaming-Community zu feiern. Die Freude und der Enthusiasmus, die wir bei Großveranstaltungen wie der gamescom bei den Spieler:innen beobachten, treiben uns an, unvergessliche Spielerlebnisse zu schaffen“, sagt Alain Corre, Chief Publishing Officer von Ubisoft. „Ich freue mich darauf, Ende August wieder persönlich mit Spieler:innen, Entwicklern und Industriepartnern zusammenzukommen und unsere großartige neue Spielemarke Skull and Bones zu präsentieren.“

Ubisoft wird in diesem Jahr seine Fans und Community-Mitglieder in Halle 7.1, Stand A10/A-20 willkommen heißen. Hier kann man sich auf Hands-on-Möglichkeiten als auch eine exklusive Kinovorführung freuen. Die umfangreiche Show zu Ubisofts kommendem Open-World-Piratenspiel Skull and Bones wird in einem 300 Quadratmeter großen Kino präsentiert, welches mit modernster Soundtechnik ausgestattet ist und über 200 Besucher gleichzeitig aufnehmen kann. Die Präsentation der Entwickler selbst wird neue Gamplay-Szenen zeigen und die Fans in eine düstere Piratenfantasie mit einzigartiger Umgebung eintauchen lassen.

Ubisoft hat seine Pläne für die gamescom im August präzisiert, die mit Skull and Bones groß an Land gehen. Auch ein Community-Areal ist wieder dabei.

What do you think?