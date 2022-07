GTA VI mit weiblicher Protagonistin & Schauplatz entwickelt sich weiter?

All diese Infos müssen natürlich mit Vorsicht genossen werden, zumal es erst kürzlich von einer recht sicheren Quelle hieß, man solle in diesen Tagen nicht zu sehr auf Leaks vertrauen

Was den Release angeht, soll dieser noch rund zwei Jahre entfernt sein, auch um Crunch-Zeiten bei der Entwicklung zu vermeiden. So jedenfalls die Hoffnung der Führungsetage bei Rockstar Games. Das soll auch erklären, warum sich die Stadt weiterentwickelt und man neue Schauplätze erst später hinzufügt. Wirklich festgelegt haben soll sich Rockstar Games mit einem Release-Zeitfenster aber auch noch nicht.

Schauplatz soll eine fiktionale Version von Miami sein und die bislang größte Location, die es jemals in GTA gab. Damit nicht genug, soll sich die Stadt mit der Zeit weiterentwickeln, größer werden und um weitere Schauplätze ergänzt werden. Frühe Entwürfe sahen hier wohl die Einbeziehung von Gebieten vor, die großen Teilen Nord- und Südamerikas nachempfunden waren. Auch Innenräume etc. soll es diesmal mehr als je zuvor geben.

„Grand Theft Auto V war eine nihilistische Parodie, die alles beleidigte, von rechten Radiomoderatoren bis zu liberalen Politikern. Innerhalb des Unternehmens war der Ton nicht viel anders. Mitarbeiter von Rockstar beschrieben eine Arbeitskultur voller Saufereien, Schlägereien und Ausflügen in Stripclubs. Das Unternehmen war ein frühes Symbol für ein branchenweites Problem der langen Arbeitszeiten im Büro, bekannt als Crunch, bei dem von den Mitarbeitern erwartet wurde, dass sie viele Nächte und Wochenenden an ihren Schreibtischen sitzen, um ein Spiel im Zeitplan zu halten.“

