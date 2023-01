Skull and Bones – Tester sind besorgt, Spiel keine 80 EUR wert?

Obwohl Skull and Bones nun schon mehrfach verschoben wurde, um es für den Release fit zu machen, zeichnen jüngste Berichte von Playtestern alles andere als ein positiv Bild. Diese zeigen sich sehr besorgt über den Zustand des Spiels und glauben, dass man dafür keine 80 EUR bezahlen wird.

Derzeitigen Berichten ist zu entnehmen, dass Ubisoft bislang nicht auf die Kritik aus den offiziellen Showcase-Präsentationen eingegangen ist und auch nicht die Änderungen an Skull and Bones vornimmt, die unbedingt notwendig wären. Bemängelt werden vor allem die einfallslosen Kämpfe und Aktivitäten zu Land, die man sich von einem Piratenspiel wie diesem erhofft.

Skull and Bones – Land-GamePlay

Ubisoft geht nicht auf Kritik ein

Der Fokus liegt demnach stark auf den Naval-Battles auf See, während der Rest nahezu vernachlässigt wird. Das konnte man bereits in einem der Gameplay-Showcases feststellen, das insbesondere in diesem Punkt nachgebessert werden müsste.

Der bekannte Insider Tom Henderson kommentiert dies wie folgt:

Besonders kritisch dürfte man auch weiterhin den Live-Service-Ansatz von Skull and Bones sehen, falls der Titel überhaupt für einen langfristigen Support in Frage kommt. Die Spieler haben sich vielmehr ein echtes Singleplayer-Piratenabenteuer gewünscht, anstatt ständig selbst um ihr Geld „beraubt“ zu werden.

Was den Release-Termin betrifft, soll Skull and Bones gegen Anfang des nächsten Geschäftsjahres von Ubisoft erscheinen, also ab April 2023. Dass der Titel kürzlich aus dem PlayStation Store verschwunden ist und alle eine Rückerstattung erhalten haben, hat lediglich damit zu tun, dass es derzeit kein neues Release-Datum für Skull and Bones gibt. Inzwischen wird das Spiel dort wieder als ‚neu angekündigt‚ gelistet und kann der Wunschliste hinzugefügt werden.

Was meint ihr? Kann Skull and Bones noch ein Erfolg werden oder ist der Titel schon jetzt verflucht?