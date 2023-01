Activision-Deal: Sony ist nach Ansicht von Microsoft unehrlich

Mit einer schnellen Übernahme in absehbarer Zeit scheint nicht mehr zu rechnen zu sein, was vor allem Activision / Blizzard frustriert. Diese warnten indes davor, dass das Unternehmen bei einem Scheitern der Übernahme erheblich leiden würde.

Bei Microsoft erkennt man ebenfalls an, dass Sony der Marktführer im Konsolenmarkt ist und es wirtschaftlich unlogisch, wenn ihre Plattformen aus dem Call of Duty-Ökosystem ausschließt.

Microsoft dementiert dies und verweist auf den angebotenen 10-Jahres-Deal , in denen Call of Duty zu gleichen Bedingungen auf PlayStation erscheinen würde.

Hier gab es offenbar erneute Treffen zwischen Sony PlayStation Boss Jim Ryan und den EU-Behörden, in denen die wesentlichen Bedenken von Sony gegen diesen Deal diskutiert wurden. Dabei wurde von Sony behauptet, dass es kein Paritätsangebot für Call of Duty seitens Microsoft gäbe.

