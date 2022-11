So viel kosten PS VR2 Spiele zum Launch, erste Headsets für 1100 EUR auf ebay

Mit dem Pre-Order Start von PlayStation VR2 am heutigen Dienstag hat Sony auch die Preise für die Spiele enthüllt. Je nach Klassifizierung wird man auch hier kräftig zur Kasse gebeten.

Ein hochwertiger Titel wie Horizon Call of the Mountain schlägt da schon mal mit 69 EUR zu Buche. 20 EUR spart man mit der Vorbestellung des PS VR2 Bundle. Günstiger wird es mit Portierungen wie The Walking Dead: Saints & Sinners, das mit 49 EUR gelistet wird, oder Hello Neighbor: Search and Rescue für 29 EUR, um einige Beispiele zu nennen.

Triple-A Spiele werden also auch bei PlayStation VR2 zu den marktüblichen Preisen angeboten, während die Indies abhängig vom Aufwand dahinter eingestuft werden. Die Vorbestellungen der ersten Launch Titel sind ab sofort im PlayStation Store möglich.

PlayStation VR2 auf ebay für über 1000 EUR

Da die erste Vorbestellphase von PlayStation VR2 bereits vorüber ist, war es abzusehen, dass einige Exemplare sofort bei ebay landen – und wie erwartet wieder zu Höchstpreisen.

Blickt man nur einmal zu Kleinanzeigen, wird PlayStation VR2 für mindestens 800 EUR angeboten. Richtig dreist ist ein Angebot über 1100 EUR, das aufgerufen wird.

PlayStation VR2 bei ebay

Sollte Sony also keine weiteren Vorbestellphasen einleiten, wird sich hier ein ähnliches Szenario wie bei der PS5 abspielen und viele Leute wieder um einige Euros reicher und andere ärmer machen.

Der Vorverkauf wird zunächst exklusiv über PlayStation Direct laufen, erst später sollen auch reguläre Händler zum Zuge kommen. Warum es hier so viele unterschiedliche Regelungen gibt, kann wohl nur Sony beantworten. In Australien lässt das PlayStation VR2 Headset nach wie vor und ohne besondere Einladung vorbestellen.

Anderswo in Europa nehmen auch reguläre Händler schon Vorbestellungen an. Hier bleibt also mal wieder nur abwarten und aufs große Glück hoffen.