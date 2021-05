Song of Horror – Launch Trailer zum heutigen Release

Publisher Raiser Games zeigt zum heutigen Release ihres klassischen Horrortitels Song of Horror den Launch Trailer.

In Song of Horror müsst ihr das mysteriöse Verschwinden des berühmten Schriftstellers Sebastian P. Husher untersuchen – ein Mann, der zusammen mit seiner ganzen Familie spurlos verschwunden ist. Die Story erlebt man dabei aus verschiedenen Perspektiven und Charakteren, die auf ihre eigene Weise mit der Geschichte in Verbindung stehen. Jeder Charakter ist anders und bringt seine einzigartige Sichtweise in die Untersuchung ein, so dass er Hinweise und Gegenstände unterschiedlich behandeln kann.

Eure Handlungen und Entscheidungen werden die Welt dazu verändern. Während einige von ihnen mehr oder weniger über bestimmte Aspekte der Geschichte wissen, sind andere sind effektiver gegen übernatürliche Erscheinungen. Dennoch können alle sterben, sobald sie Kontakt mit der Präsenz haben — und der Tod ist endgültig. Wenn einer eurer Charaktere stirbt, musst man die Geschichte mit einem anderen Charakter aufgreifen und die Untersuchung fortsetzen, damit ihr Tod nicht umsonst war. Song of Horror sieht sich damit als Hommage an klassische Meisterwerke des Survival-Horror-Genres.

Song of Horror ist ab sofort erhältlich.