Sonic Frontiers feiert ebenfalls Gold, Entwicklung abgeschlossen

Die größte Kritik an Sonic Frontiers gibt es dahingehend, dass man das Konzept völlig umgebaut und auf ein Open-Zones-Design setzt, an das sich noch nicht jeder so recht gewöhnen kann. Auch die Previews zu Sonic Frontiers konnten die Zweifel nicht gänzlich beseitigen.

Das gab SEGA über den offiziellen Twitter-Kanal bekannt, die gleichzeitig noch einmal auf den Release am 08. November hinweisen, der somit in Stein gemeißelt ist. Morio Kishimoto, der Director des Sonic Team, ergänzt außerdem, dass man zwar nicht jedes Feedback beantworten konnte, man dieses aber bis zur letzten Minute berücksichtigt hat.

