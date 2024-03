Sony bringt digitale PS5 Game Cards zurück in den Handel

Was hinter dieser neuen Initiative von Sony steckt, ist nicht bekannt. Der Schritt wurde damals damit begründet, dass der PlayStation Store die zentrale Anlaufstelle für digitale Spiele von PlayStation sein soll. Gleichzeitig hatte sich Sony damit ein Monopol geschaffen, das immer wieder kritisiert wird. Unter anderem wurde auf diesem Weg der reguläre Wettbewerb fast vollständig ausgehebelt und die Preise zuletzt nach oben geschraubt. In Großbritannien steht Sony deshalb vor einer möglichen und umfassenden Klage von Verbraucherschützern .

Das berichtet der Youtuber JOAO_PSX , der entsprechende Game Code Cards in Brasilien gesichtet hat, darunter zu Star Wars, Gran Turismo 7, Resident Evil 7 Village und Cities VR. In Teilen lassen sich die Spiele aber auch regulär auf PS5 spielen, etwa GT7.

